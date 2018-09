Incidente a Inverigo, ferito motociclista

Incidente stradale a Inverigo nella prima mattina di domenica 23 settembre 2018. Per cause in corso di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate poco prima delle 7 sulla statale 342 Briantea.

Inizialmente si è temuto per le condizioni dell'uomo in sella alla moto, un 48enne, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso: a Inverigo sono arrivate automedica da Como e un'ambulanza. Dopo le prime cure sul posto il personale medico ha trasportato il ferito all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo, dunque con indicazione di media criticità. Allertati anche i carabinieri di Cantù per effettuare i rilievi e ricostruire dinamica e cause dell'incidente.