Incidente a Grandola ed Uniti: un motociclista ferito

Incidente a Grandola ed Uniti poco dopo le 16.30 del 20 settembre 2019. Un'auto e una moto che viaggiavano sulla Statale Regina si sono scontrate. Non è chiara la dinamica dell'incidente che è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Menaggio. In sella alla moto c'era un uomo di 38 anni che è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Menaggio. Le sue condizioni sono serie ma non tali da metterne in pericolo la vita. E' stata soccorsa anche la donna di 85 anni che era alla guida dell'auto. Per lei nessuna ferita o contusione.