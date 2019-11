Incidente davanti a Villa Olmo: ferito anziano motociclista

Incidente a Como intorno alle ore 16.30 tra via Cantoni e via Bellinzona, in prossimità di Villa Olmo. Secondo le prime informazioni lo scontro avvenuto tra una macchina e uno scooter sarebbe stato causato da una mancata precedenza ma non non sono chiare le responsabilità Sul posto sono intervenuti i vigili di Como per gestire la viabilità chre ha accusato disagi. L'uomo in sella alla due ruote, un 80enne, è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Como.