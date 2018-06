Incidente a Monte Olimpino, scontro auto-moto: caos traffico in via Bellinzona

Incidente nella prima mattina di martedì 5 giugno 2018 a Monte Olimpino, quartiere alle porte di Como. Poco prima delle 8 lo schianto tra un'auto e una moto: secondo le primissime ricostruzioni, la vettura, guidata da una ragazza, proveniva da Como e ha svoltato a sinistra, mentre la moto (un mezzo da strada guidato da un ragazzo di 26 anni) procedeva da Chiasso in direzione di Como. I mezzi si sono urtati e la moto è finita a terra. La peggio è toccata al motociclista, rimasto lievemente ferito.

In via Bellinzona è arrivata un'ambulanza allertata in codice giallo. Il ragazzo è stato medicato sul posto è poi portato in ospedale in codice verde. A Monte Olimpino è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale di Como per i rilievi di rito e regolare il traffico.

Le operazioni di soccorso nell'ora di punta hanno avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità causando rallentamenti e lunghe code in via Bellinzona con disagi importanti anche in via Nino Bixio.

Non altrettanto bene era andata al motociclista coinvolto in un incidente a Nesso domenica 3 giugno: per lui ferite serie.