Incidente a Como, cade in moto sul lungolago: ferito uomo di 40 anni

Incidente poco prima delle 13 sul lungolago di Como, all'incrocio tra via Cavallotti e Lungo Lario Trento. Per cause in corso di accertamento, un motociclista di 40 anni ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. L'uomo avrebbe fatto tutto da solo. Preoccupanti le condizioni del motociclista, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Sul posto sono arrivate croce rossa da Cernobbio e automedica da Como che hanno prestato le prime cure all'uomo, poi portato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Sul lungolago è arrivata anche una pattuglia della polizia locale per regolare il traffico durante le operazioni di soccorso. Il traffico infatti era possibile solo su una corsia: si è creato qualche rallentamento e coda, risoltosi nel giro di breve tempo.

Mercoledì 23 maggio un altro motociclista era rimasto coinvolto in un incidente in città, questa volta in via Valleggio: si era scontrato con un'auto riportando ferite serie.