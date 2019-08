Incidente in moto a Como: feriti due diciottenni

Due diciottenni sono rimasti feriti gravemente a seguito di un incidente in moto avvenuto lungo viale Cavallotti, a Como, intorno alle ore 18 di giovedì 22 agosto 2019.

I due giovani, un ragazzo e una ragazza della medesima età, viaggiavano insieme sulla stessa moto quando, per cause ancora da accertare, sono caduti procurandosi gravi ferite. A soccorrerli sono giunte sul posto automedica e ambulanze. I due sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.