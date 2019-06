Como, incidente auto-moto nella notte: ferito un ragazzo di 16 anni

Incidente nella tarda serata del 27 giugno 2019 a Como. Una moto e una macchina si sono scontrate in via Cavallotti. Ad avere la peggio è stato il ragazzino in sella alla due ruote. Si tratta di un giovane di 16 anni che è rimasto ferito in modo piuttosto serio anche se non è in pericolo di vita. E' stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Como. Secondo una prima ricostruzione i deu veicoli si sarebbero scontrati durante l'immissione in via Cavallotti da parte di uno dei due.