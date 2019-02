Incidente nella notte a Como: grave motociclista

Grave incidente a Como nella notte tra il 16 e il 17 febbraio 2019. Poco dopo le ore 3 di domenica un uomo di 33 anni è rimasto coinvolto in una brutta caduta con la moto mentre percorreva via Castelnuovo. La caduta è stata rovinosa e il 33enne è stato soccorso in codice rosso da un'automedica e da un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo. Le sue condizioni sono subito sembrate molto gravi ai soccorritori del 118. Dopo essere stato medicato e stabilizzato sul posto è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo di San Fermo della Battaglia dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Nessun dettaglio o informazione sono stati rilasciati dalle forze dell'ordine in merito alla dinamica e alle resposabilità dell'incidente.