Incidente a Bellagio, moto fuori strada: ferito un 62enne

Un motociclista di 62 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 22 marzo 2018 a Bellagio. Secondo le primissime ricostruzioni, l'uomo era in sella alla sua moto quando per cause ancora in fase di ricostruzione è caduto finendo fuori strada. L'incidente è avvenuto sulla Provinciale 41 poco dopo le 17.

Sul posto sono arrivate due ambulanze allertate in codice rosso. Le ferite dell'uomo sono apparse subito gravi, tanto che si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso del 118. Il 62enne è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo. Avrebbe diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Allertati anche i carabinieri di Como per i rilievi di rito.