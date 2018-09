Incidente ad Albese con Cassano: grave motociclista

Grave incidente ad Albese con Cassano lungo viale Lombardia. Un'auto e una moto si sono scontrate poco prima delle ore 18.30. Le condizioni dell'uomo di 32 anni in sella alla moto sono apparse subito gravi. Ilmedico del 118 lo ha soccorso e disposto il trasporto d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna a bordo di un'ambulanza della CRI di Montorfano intervenuta subito dopo l'incidente. Il 32enne, di Ponte Lambro, ha riportato gravi ferite e lesioni e la sua vita potrebbe essere in pericolo.