Incidente mortale a Porlezza: deceduto un ragazzo di 26 anni

Incidente mortale a Porlezza: un'auto e una moto si sono scontrate intorno alle 11.40 in via Ceresio, all'altezza del civico 84. Il giovane in sella alla moto è morto praticamente sul colpo. Vani i soccorsi dell'automedica e dell'ambulanza della Croce Azzurra di Porlezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Menaggio per i rilievi del caso che serviranno a stabilire le responsabilità.

Il ragazzo aveva 26 anni ed era residente a Porlezza. M. F. le sue iniziali. Abitava poco lontano dal luogo dell'incidente. Il 118 è intervenuto per soccorrere la madre colpita da un malore quando è sopraggiunta sul luogo del fatale incidente.