Incidente a Fino Mornasco nella notte: morto un uomo

Incidente mortale nella notte a Fino Mornasco: un'auto e un furgone si sono scontrati lungo la Statale dei Giovi nella frazione di Socco. Quattro le persone coinvolte. Un uomo residente a Zerbolo, in provincia di Pavia, è morto durante il trasporto all'ospedale di Cantù. Il medico del 118 e i soccorritori dell'ambulanza della Croce Verde di Fino Mornasco hanno tentato le manovre di rianimazione anche durante la corsa all'ospedale ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Un altro uomo di 55 anni di Dorno, nel Pavese, ha riportato un serio trauma toracico ma non è in pericolo di vita. Fuori pericolo anche le altre due persone coinvolte: una ragazza di 24 anni di Biassono (Monza e Brianza) e un ragazzo di 26 anni di Gussago (Brescia).