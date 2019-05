Incidente sull'autostrada Como-Chiasso: morto un ragazzo di 25 anni

Un ragazzo di 25 anni ha perso la vita in un incidente. È accadato all'alba del p1° maggio 2019, verso le 5.30, sulla A9 Como-Milano, all'altezza della diramazione con la A8. Sul posto è accorso il 118 con un'ambulanza e un'automedica ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Gli operatori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L'auto del 25enne stava provenendo da Como e aveva appena imboccato l'uscita per la A8 in direzione Varese, quando si è schiantata contro il guardrail. Come riferito dal personale dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, all'arrivo dei soccorritori "il ragazzo si trovava già in arresto cardiocircolatorio e aveva lesioni incompatibili con la vita".

Il 118 ha dovuto quindi constatare la morte del giovane automobilista. Sul posto è poi intervenuta anche la polizia stradale. Lo svincolo dell'A9 per la A8 è rimasto momentaneamente chiuso al traffico per consentire l'arrivo dei soccorsi. Nel tragico schianto non risulta coinvolto nessun altro veicolo.