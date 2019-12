Incidente mortale a Turate

Incidente a Turate poco dopo le 11 del mattino del 14 dicembre 2019: un uomo di 84 anni è morto. Violento lo scontro avvenuto tra una betoniera in via Gaetano Donizzetti. SUl posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, un'ambulanza del Sos di Uboldo e un'automedica. Per l'uomo, però, non c'è stato nulla da fare. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare intensamente per riuscire a estrarre il corpo della vittima dall'abitacolo. Ora spetta ai carabinieri della compagnia di Cantù effettuare le verifiche e le indagini per stabilire la dinamica dell'incidente mortale e, dunque, individuare le eventuali responsabilità.