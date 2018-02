Incidente a Montorfano: 2 feriti

Incidente tra due auto a Montorfano, lungo la strada statale 342 nel pomeriggio di martedì 20 febbraio 2018: sulle cause e sulla dinamica dello schianto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Coinvolte due vetture che hanno riportato importanti danni, come si vede nelle foto.



Lo schianto intorno alle 13.40: i soccorsi sono stati allertati in codice rosso dato che in un primo momento l'incidente è apparso molto grave. Sul posto sono arrivate l'ambulanza da Erba e un'automedica da Como. Ferite ma in maniera lieve due persone, due uomini di 33 e 50 anni. Allertata anche la Polstrada. Intervenuta la polizia locale per ricostruire la dinamica dei fatti e regolare la viabilità.