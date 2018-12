Incidente a Montorfano, caduto dalla moto: grave ragazzo di 25 anni

Grave incidente stradale a Montorfano nella mattina di domenica 9 dicembre 2018: un ragazzo di 25 anni è rimasto ferito sulla provinciale 28 intorno alle 8.40. Secondo le primissime informazioni, per cause da accertare sarebbe caduto dalla moto su cui viaggiava.

I soccorsi sono stati chiamati con la massima urgenza. A Montorfano sono arrivate croce rossa e automedica ma le condizioni del giovani sono apparse molto gravi ed è stato ritenuto necessario richiedere anche l'intervento dell'elicottero del 118 per accelerare i soccorsi.

Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Allertati per i rilievi i carabinieri di Como.