Incidente tra auto e moto a Montorfano, ferito uomo di 70 anni

Incidente stradale tra un'auto e una moto nel tardo pomeriggio di venerdì 16 marzo 2018 a Montorfano in via Albese. Lo scontro, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, tra uno scooter guidato da un 70enne e una Punto con alla guida una donna di 43 anni. E' successo intorno alle 18.30.

La peggio è toccata al motociclista finito per terra, per cui si è temuto il peggio, tanto che i soccorsi sono arrivati in codice rosso: sul posto automedica e ambulanza della croce rossa di Lipomo. Il 70enne è stato portato in codice giallo all'ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Praticamente illesa, invece, la donna alla guida della vettura.

Allertati anche i carabinieri di Como cui ora spetta il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Sempre nella stessa giornata sono stati due gli incidenti che hanno avuto per protagonisti i motociclisti: il primo nella notte a Cantù, dove è rimasto gravemente ferito un 59enne, il secondo nel pomeriggio a Carlazzo.