Incidente a Montano Lucino: c'è un ferito

È stato necessario l'intervento di alcuni uomini e di un camion dei pompieri per soccorrere il conducente di una Panda nera che questa mattina, poco dopo le 7, si è scontrata con un albero in via Roma a Montano Lucino, provocando fortunatamente l'esplosione dell'Airbag . Nell'incidente, in cui non sono coinvolti altri mezzi, l'uomo è rimasto ferito.

Gallery