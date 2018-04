Incidente a Montano Lucino, malore alla guida: auto contro un paletto, un ferito

Incidente nella mattina di sabato 14 aprile 2018 a Montano Lucino in via Varesina poco prima delle 11: secondo le prime ricostruzioni un uomo di 67 anni è uscito di strada all'altezza del civico 10 a causa di un malore, andando a sbattere contro un paletto che delimita il marciapiede. L'uomo ha fatto tutto da solo e non ci sono altri veicoli coinvolti.



Forte l'impatto, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso: in via Varesina sono arrivate ambulanza della croce rossa di Lurate Caccivio e un'automedica da Como, oltre ai vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada. Allertati anche i carabinieri di Cantù.

Il 67enne non ha fortunatamente riportato ferite gravi: è stato portato in codice verde all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per accertamenti.