Ragazzo investito a Montano Lucino

Incidente stradale a Montano Lucino, dove un ragazzo di 18 anni è stato investito nella mattina di domenica 11 novembre 2018. E' successo in via A la ca' poco prima delle 10.

Subito sono stati chiamati i soccorsi: in un primo momento si è temuto per le condizioni del giovane tanto che a Montano sono arrivate un'ambulanza della Croce Azzurra di Como e due automediche inviate sul posto in codice rosso, dunque con la massima urgenza. Il personale medico si è subito occupata del ragazzo e dopo le prime cure è stato portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo, dunque con indicazione di media criticità.

A Montano Lucino sono intervenuti anche i carabinieri di Cantù per i rilievi di rito.

Pochi giorni fa si sono vissuti attimi di paura a Carugo sempre per un incidente stradale in cui è stato investito un bambino di appena 10 anni.