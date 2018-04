Incidente frontale nella notte a Montano Lucino: 5 feriti

Violento incidente stradale a Montano Lucino nella notte tra sabato 7 e domenica 8 aprile 2018: in uno schianto frontale tra due vetture sono rimaste coinvolte 5 persone.

L'incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte sulla strada che da Montano porta a Lucino: ancora al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica e le cause. Sul posto sono intervenuti subito i mezzi di soccorso: in via Roma sono arrivate 4 ambulanze e due automediche da Como, San Fermo, Lurate e Olgiate. Per uno dei feriti richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. In un primo momento le condizioni dei feriti sono apparse molto gravi: sono stati trasportati negli ospedali Sant'Anna di Como, a Legnano e al Circolo di Varese. Codice rosso, dunque massima gravità, per 4 di loro, uno in codice giallo. Per uno dei feriti è stato necessario il trasporto in elicottero, sempre in codice rosso, all'ospedale di Varese.

Secondo quanto appreso dale forze dell'ordine, successivamente le condizioni dei feriti sono apparse meno gravi. Solo uno dei feriti è stato trattenuto a Varese in osservazione e non sarebbe in pericolo di vita.

Il personale del 118 ha allertato anche i vigili del fuoco di Como intervenuti con una squadra per rimuovere le vetture e mettere in sicurezza la strada.