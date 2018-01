Incidente a Moltrasio: caos traffico sulla Regina

Incidente nella serata di martedì 30 gennaio 2018 a Moltrasio, sulla Statale Regina.

Per cause al momento al vaglio delle forze dell'ordine due auto si sono scontrate intorno alle 18. Ancora da chiarire la dinamica.

Paura per le due conducenti, due donne, una di 35 anni e l'altra di 39. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi allertati in codice rosso: una squadra dei vigili del fuoco di Como ha lavorato per estrarre le donne dagli abitacoli. Come si vede dalle immagini, una delle due vetture in particolare è semi distrutta nella sua parte anteriore. Le donne, ferite ma fortunatamente non in maniera grave, sono state soccorse da un'automedica e da due ambulanze che le hanno trasportate all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Allertati anche i carabinieri di Como.

La Statale Regina è rimasta chiusa a lungo per permettere prima i soccorsi e la rimozione delle vetture e poi la pulizia della strada, con pesanti ripercussioni sul traffico.

Quello del 30 gennaio è solo l'ultimo di una lunga serie di schianti sulla trafficatissima arteria: solo lo scorso 12 gennaio un incidente aveva causato la chiusura della galleria di Cernobbio.