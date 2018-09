Incidente a Moltrasio, scontro auto-moto sulla Regina: ragazzo ferito

Incidente stradale nella mattina di mercoledì 26 settembre 2018 a Moltrasio: per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Como un'auto e una moto si sono scontrate sulla Statale Regina poco prima delle 9.

Si è temuto il peggio per un ragazzo di 19 anni, rimasto ferito: per lui i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. A Moltrasio sono arrivate ambulanza da Cernobbio e automedica da Como. Fortunatamente le condizioni del ragazzo si sono rivelate meno gravi di quanto sembrassero in un primo momento. Dopo le prime cure prestate dal personale medico sul posto è stato portato in ospedale in codice giallo.

Ripercussioni sul traffico per permettere i soccorsi.

Soltanto ieri due ragazzi sono rimasti feriti nell'incidente tra una moto e un'auto in via Scalabrini a Como.