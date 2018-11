Incidente a Moltrasio, caduto con lo scooter che prende fuoco: ferito ragazzo di 16 anni

Incidente a Moltrasio, sulla Statale Regina, poco prima delle 8.30 di giovedì 29 novembre 2018.

Secondo quanto appreso un ragazzo di 16 anni è caduto, per cause in corso di accertamento, mentre viaggiava a bordo del suo scooter. Dal mezzo dopo l'incidente è divampato un principio di incendio. Per questo sono stati allertati oltre ai socorsi per il ragazzo ferito anche i vigili del fuoco.

A Moltrasio sono arrivate un'ambulanza da Cernobbio e un'automedica da Como: il ragazzo è stato portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo.



I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il principio di incendio e a mettere in sicurezza il mezzo e la strada. Sul posto per i rilievi di rito e per regolare il traffico rimasto bloccato per permettere i soccorsi anche i carabinieri di Como.

Sempre un ragazzo di 16 anni è rimasto coinvolto seriamente nella serata di mercoledì 28 novembre in un altro incidente in moto, questa volta a Colverde.