Incidente a Moltrasio, chiusa la galleria di Cernobbio

Incidente a Moltrasio intorno alle ore 12.50 sulla Regina nuova. Nello scontro sono rimaste coinvolkte tre persone: un uomo di 44 anni, una donna 55 e un anziano di 84 anni. Quest'ultimo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per un trauma toracico. Ad ogni modo la sua vita non è in pericolo.

A causa dell'incidente, e per consentire i soccorsi, la galleria di Cernobbio è stata chiusa su entrambi i sensi di marcia. Molte le vetture che hanno dovuto attraversare Cernobbio passando per la Regina Vecchia.