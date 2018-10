Incidente a Moltrasio, auto ribaltata: 23enne in ospedale

Incidente stradale a Moltrasio nella tarda serata di martedì 30 ottobre 2018: un'auto si è ribaltata in via Ranzato, all'altezza del civico 9, per cause in corso di accertamento. E' successo intorno alle 22.30.

Secondo le primissime informazioni, sul posto sono intervenuti i soccorsi in codice rosso, l'automedica e un'ambulanza da Cernobbio, oltre ai vigili del fuoco che hanno aiutato il personale medico a estrarre il ferito dalla vettura, girata su un fianco come si vede nelle foto inviate da un lettore di Quicomo, e hanno poi messo in sicurezza la strada.

Allertati anche i carabinieri di Como per i rilievi di rito. In ospedale in codice verde, dunque con lievi ferite, è finita una persona di 23 anni: al momento non si sa se si tratti di un ragazzo o di una ragazza.

Nella mattinata di lunedì 29 ottobre 2018 un uomo era rimasto ferito a Como dopo che le sua auto si è ribaltata.