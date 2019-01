Incidente a Merone, auto ribaltata nella notte: ferita ragazza di 20 anni

Auto ribaltata nell'incidente stradale avvenuto a Merone nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 gennaio 2019 sulla provinciale 41, la Vallassina. Lo schianto poco dopo le 3.30. Per cause in corso di accertamento la vettura si è ribaltata. Ferita una ragazza di 20 anni, soccorsa con la massima urgenza. Sul posto sono arrivate ambulanza da Erba e automedica da Como che hanno prestato le prime cure alla giovane. Poi è stata portata in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Allertati anche i carabinieri di Cantù per i rilievi di rito.