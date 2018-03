Incidente a Mariano Comense: auto ribaltata sulla Novedratese, una donna ferita

Incidente a Mariano Comense pochi minuti prima delle 7 del mattino di sabato 10 marzo 2018. Una donna di 55 anni ha perso il controllo della sua auto finendo con il ribaltarsi fuori strada. L'incidente è apparso inizilamente molto grave. Sul posto sono intervenute l'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense e un'automedica. Per estrarre la donna dall'abitacolo dell'auto ribaltata sono intevrenuti anche i vigili del fuoco. La donna è stata tratta in salvo e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Cantù dove è stata medicata e sottoposta ad accertamenti medici. Sembra che la 55enne non abbia riportato gravi feriti e che sia uscita dall'incidente pressoché illesa.