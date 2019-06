Incidente a Mariano Comense nella notte, due ragazzi feriti nell'auto ribaltata

Ribaltamente nella notte a Mariano Comense: incidente stradale in via Pio XI, all'altezza del civico 50, poco dopo l'1.30 di domenica 23 giugno 2019. Per cause in corso di accertamento una vettura si è ribaltata. Feriti i due occupanti, due ragazzi di 24 e 26 anni.

Subito sono stati allertati i soccorsi con la massima urgenza e a Mariano sono arrivate ambulanza e automedica, oltre ai vigili del fuoco che hanno aiutato il personale del 118 ad estrarre i due feriti dalle vetture e poi hanno rimesso in sicurezza la carreggiata. Fortunatamente i ragazzi non hanno riportato ferite serie e sono stati portati in codice verde all'ospedale di Cantù per accertamenti. Rilievi affidati ai carabinieri di Cantù.