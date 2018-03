Incidente a Mariano Comense: scontro tra due auto e un camion

Incidente in via Como a Mariano Comense nella primissima mattina di giovedì 1 marzo 2018. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un camion e due auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il luogo dell'incidente e per aiutare i soccorritori del 118. Un uomo di 43 anni è rimasto ferito in modo non grave.

Tra le cause dell'incidente, avvenuto intorno alle 5.30, c'è la neve: le strade fin dalle prime ore della notte sono state ricoperte da uno strato, seppur sottile, di neve che ha reso la praticabilità delle strade pericolosa. Non è un caso che un altro incidente si sia verificato intorno alle ore 6.30 a Olgiate Comasco in via Roma dove a rimanere ferita è stata una donna di 55 anni.