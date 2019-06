Incidente a Mariano Comense, ragazzo ferito

Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a Mariano Comense poco prima delle 18 di sabato 22 giugno 2019. Lo schianto in via Sant'Alessandro, all'altezza del civico 130, in località Perticato. L'auto è finita fuori strada, finendo a cavallo del cordolo spartitraffico.

I soccorsi sono stati allertati con la massima urgenza: sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, oltre ai vigili del fuoco di Como. Allertati anche i carabinieri di Cantù per ricostruire causa e dinamiche dell'incidente. Il 19enne è stato portato in ospedale in codice giallo.