Incidente a Mariano Comense, moto contro auto: ferito un ragazzo

Incidente a Mariano Comense intorno a mezzogiorno del 2 febbraio 2019. Un'auto e una moto si sono scontrate in via Monsignor Borroni, all'altezza del civico 79. Il ragazzo a bordo della due ruote, un 18enne, è rimasto ferito in modo abbastanza serio ed è stato soccorso da un'automedica e da un'ambulanza del Sos di Lurago d'Erba e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cantù. La dinamica non è del tutto chiara ed è al vaglio dei carabinieri. Sul posto sono i9ntervenuti i vigili del fuoco. A dispetto dello scenario dell'incidente il giovane motociclista non dovrebbe avere riportato ferite gravi, o comunque non tali da metterne in pericolo la vita.