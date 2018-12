Incidente a Mariano Comense, paura per un ciclista investito in via 20 Settembre

Mobilitazione a Mariano Comense per un incidente avvenuto in via XX Settembre: un giovane ciclista, un ragazzo di 21 anni, è stato investito intorno alle 9.30.

Sul posto sono stati allertati i soccorsi con la massima urgenza: addirittura, temendo per le condizioni del giovane, è stato allertato anche l'elisoccorso del 118, ma poi il suo intervento non si è rivelato necessario.

Le prime cure al giovane sono state prestate dal personale medico dell'ambulanza e dell'automedica, poi è stato portato in ospedale per accertamenti in codice giallo.

Allertati anche i carabinieri di Cantù e la polizia locale di Mariano Comense per i rilievi e per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.