Incidente a Lurate Caccivio: 4 feriti in Varesina

Incidente a Lurate Cacivio poco dopo mezzogiorno di mercoledì 21 febbraio 2018. Nello scontro sono rimasti coinvolti tre veicoli a bordo dei quali viaggiavano, in tutto, quattro persone. Tutte sono state soccorse dal 118, ma sembra che nessuno di loro sia rimasto gravemente ferito. A fare le spese del multiplo tamponamento è stata la viabilità lungo via Varesina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Sos di Olgiate Comasco e i carabinieri per i rilievi del sinistro stradale.