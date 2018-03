Incidente a Lurate Caccivio: 3 feriti

Incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì 14 marzo 2018 a Lurate Caccivio in via Repubblica. Lo schianto ha coinvolto due auto poco prima delle 17.

Tre le persone rimaste ferite: un uomo di 27 anni, una donna di 51 e una ragazza di 13. Imponente lo spiegamento di mezzi di soccorso arrivati sul posto allertati in codice rosso: in via Repubblica sono giunte due automediche da Como e tre ambulanze, da Olgiate, Uggiate e Appiano. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Como che hanno aiutato i sanitari a estratte i feriti dai veicoli incidentati. I feriti sono stati portati in ospedale in codice giallo, dunque non sarebbero in pericolo di vita. Due sono stati portati all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia e uno all'ospedale di Circolo di Varese. Allertati anche i carabinieri di Cantù cui spetta il compito di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Le operazioni di soccorso hanno causato pesanti ripercussioni sul traffico di via Repubblica anche a causa dell'ora di punta.