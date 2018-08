Lurate, auto scivola dal carro attrezzi e sfonda la vetrina del tabaccaio: titolare ferito

Incidente per fortuna senza gravi conseguenze nella tarda mattinata di lunedì 27 agosto 2018 a Lurate Caccivio: per cause in corso di accertamento un'auto è scivolata da un carro attrezzi ed è finita contro la vetrina di un tabaccaio. E' successo in via XX Settembre al civico 85 intorno alle 11. Ferito, fortunatamente in maniera lieve, il titolare dell'esercizio commerciale, un uomo di 82 anni.

"Ero dentro il negozio - racconta la figlia del titolare - e ho sentito il colpo dell'auto che infrangeva la vetrina. E' stato un gran colpo e la macchina è finita contro il nostro vetro. La persona ferita è mio papà che era sul marciapiede davanti al negozio, ha visto scivolare la macchina dal carro attrezzi e ha fatto in tempo a spostarsti per fortuna. E' rimasto ferito a un piede dai vetri che si sono rotti e ha diverse escoriazioni su una gamba. Meno male che si è spostato in tempo e che non passava nessuno in quel momento sul marciapiede", conclude la titolare.

In via XX Settembre c'è stata una grande mobilitazione di mezzi di soccorso: subito sono arrivate ambulanza e automedica che hanno prestato le prime cure all'anziano per poi portarlo in ospedale al Sant'Anna per essere medicato.

Allertati anche i vigili del fuoco, accorsi in codice rosso in quanto in un primo momento sembrava che qualcuno fosse rimasto schiacciato dalla vettura. I pompieri hanno estratto l'auto dalla vetrina e messo in sicurezza l'area. Sul posto anche i carabinieri di Cantù.