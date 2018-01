Incidente a Lurate Caccivio, auto fuori strada

Incidente a Lurate Caccivio. Intorno alle ore 11.20 di martedì 9 gennaio 2018 un'auto è uscita di strada. Stava percorrendo via Nuova Varesina quando per cause ancora in corso di accertamento è uscita di strada finendo nel fosso tra la strada e un campo a lato. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Lurate Caccivio. Non è chiaro se l'incidente sia dovuto alle cattive condizioni del manto stradale, causate dal maltempo, o da un malore dell'automobilista.