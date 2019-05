Schianto tra auto a Lurate Caccivio: 2 feriti incastrati nelle lamiere

Violento schianto tra auto a Lurate Caccivio poco prima delle 15.20 dell'8 maggio 2019. L'incidente è avvenuto in via Dalca: le due macchine coinvolte si sono scontrate in modo frontale. Nello schianto tre persone - una donna e un uomo di 44 e 45 anni e un ragazzo di 19 - sono rimaste ferite. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per aiutare i soccorritori del 118 visto che l'uomo e la donna erano rimasti incastrati nell'abitacolo della macchina. I feriti sono stati tutti trasportati all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, nessuno di loro è in pericolo di vita.