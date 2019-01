Incidente a Lurate Caccivio, auto fuori strada sul marciapiede: anziano ferito

Incidente stradale a Lurate Caccivio nel pomeriggio di lunedì 28 gennaio 2019, ferito un anziano di 70 anni: secondo quanto appreso un'auto, una Ford, è uscita di strada in via Caio all'intersezione con la Varesina salendo prima sul marciapiede e poi finendo la corsa contro una siepe. Avrebbe fatto tutto da sola e non ci sarebbero altre auto coinvolte. Forse un malore del conducente la causa dello schianto. Ferito un uomo di 70 anni.

L'elicottero atterrato a Lurate Caccivio (foto di un lettore)



Subito sono stati chiamati i soccorsi, allertati con la massima urgenza. In un primo momento si è temuto il peggio per le condizioni dell'uomo, tanto che a Lurate sono arrivate due ambulanze, il Sos di Olgiate e la Croce Azzurra di Rovellasca, e un'automedica da Como, ma il personale medico ha ritenuto necessario l'intervento dell'elisoccorso, decollato da Milano.

Le condizioni dell'uomo, fortunatamente, erano meno gravi di quanto apparisse all'inizio: è infatti stato portato in ospedale in codice giallo.

Allertati per i rilievi i carabinieri di Cantù.