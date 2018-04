Incidente a Lurago d'Erba, 7 feriti sulla Vallassina

Incidente a Lurago d'Erba poco prima delle 9 di mercoledì 18 aprile 2018.

Due le auto coinvolte nell'impatto avvenuto sulla Vallassina. Secondo le primissime informazioni raccolte, sono due le auto coinvolte: a bordo delle vetture c'erano 7 persone. Si tratta di 4 donne di 27, 36 e 57 anni e una quarta di cui ancora non si conosce l'età, di un uomo di 49 anni e di due bambine di 4 e 13 anni.

Nessuno fortunatamente sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i soccorsi allertati in codice giallo, due ambulanze da Erba. Un ferito è stato portato all'ospedale di Lecco sempre in codice giallo, un altro è stato soccorso in codice verde.

Un altro bambino di 4 anni era rimasto coinvolto in un pauroso frontale avvenuto sabato 14 aprile 2018 a Brienno sulla Regina: anche in quel caso fortunatamente nessuno dei feriti aveva riportato ferite gravi.