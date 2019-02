Incidente auto-moto a Lurago d'Erba, ferito ragazzo di 17 anni

Paura a Lurago d'Erba per un ragazzo di 17 anni ferito in un incidente tra la sua moto e un'auto. E' successo in via don Gnocchi, all'altezza del bar Fumagalli intorno alle 18.30.

La moto su cui viaggiava il giovane si è scontrata con la vettura con a bordo un uomo e una donna di 79 e 78 anni. Inizialmente le condizioni del ragazzo sono apparse molto gravi e i soccorsi sono stati allertati con la massima urgenza. Il personale medico arrivato con ambulanza e automedica ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso del 118 per velocizzare i soccorsi. Fortunatamente le condizioni del ragazzo erano meno gravi di quanto sembrasse all'inizio: è stato portato in elicottero in codice giallo all'ospedale Circolo di Varese. Ferite non gravi per i due automobilisti, portati in codice verde all'ospedale di Cantù per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri di Cantù per ricostruire dinamica e cause dell'incidente.