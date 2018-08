Incidente nella notte a Lurago d'Erba, auto ribaltata: soccorsi un uomo e un ragazzo

Incidente stradale nella tarda serata di martedì 14 agosto 2018 a Lurago d'Erba: per cause in corso di accertamento un'auto si è ribaltata in via Vallassina, all'altezza del civico 15.

Sul posto spiegamento di mezzi, intervenuti in codice rosso, per soccorrere le persone all'interno della vettura: a Lurago sono arrivati i vigili del fuoco di Erba, un'ambulanza da Lurago e l'automedica da Como. Il personale medico ha prestato le prime cure alle persone a bordo, un ragazzo di 16 anni e un uomo di 37. Fortunatamente non hanno riportato ferite e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Allertati anche i carabinieri di Cantù per ricostruire dinamica e cause dell'incidente.

Solo pochi giorni fa, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 agosto, i vigili del fuoco erano stati impegnati in un altro incidente finito con un ribaltamento a Cantù, dove era rimasto ferito un uomo.