Incidente nella notte a Lurago d'Erba: due feriti gravi

Grave incidente nella notte a Lurago d'Erba. Poco prima delle 3 del 4 maggio 2019 due utilitarie - una delle quali era una Smart - si sono scontrate in via Monticello. Lo schianto frontale è stato violentissimo. I due conducenti a bordo sono rimasti feriti in modo grave. Si tratta di un giovane di 27 anni e di un uomo di 49. Uno è stato trasportato dall'ambulanza del Sos di Lurago d'Erba all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, l'altro, invece, viste le condizioni critiche è stato portato dall'elisoccorso del 118 di Como all'ospedale Circolo di Varese.

Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Cantù intervenuti sul posto insieme ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco.