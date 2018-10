Incidente a Lurago d'Erba: 4 feriti

Incidente a Lurago d'Erba in via Roma poco prima delle ore 17.30. Due auto si sono scontrate in corrispondenza di un semaforo. Quattro persone sono rimaste ferite ma nessuna di loro è in pericolo di vita. Si tratta di due uomini di 28 e 60 anni e di due donne di 50 e 51 anni. Sono stati soccorsi da un'ambulanza del Sos di Lurago d'Erba mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza il luogo dell'incidente visto che una delle vetture coinvolte ha perso carburante in strada. I carabinieri di Mariano Comense hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità.