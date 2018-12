Incidente a Lurago d'Erba, sette feriti: uno scenario da film per i vigili del fuoco e paramedici

Incidente a Lurago d'Erba poco dopo le 19.30 lungo la via Valassina: sette persone sono rimaste ferite. Si è trattato di un intervento difficoltoso molto impegnativo sia per i soccorritori del 118 che per i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per estrarre i feriti dagli abitacoli delle due auto coinvolte ma che soprattutto hanno dovuto assistere il personale paramedico a causa della scarsità di squadre del 118 disponibili in quel momento. Ad ogni modo le operazioni di soccorso si sono svolte nel migliore dei modi e dopo avere prestato le prime cure sul luogo dell'incidente tutti i feriti, alcuni policontusi in modo serio, sono stati trasportati poco per volta al prontoi soccorso.

I feriti sono cinque uomini e due donne. Viaggiavano a bordo di due differenti auto che si sono scontrate in modo pressoché frontale. L'impatto è stato violento e alcuni feriti sono rimasti incastrati nelle auto feriti e doloranti senza possibilità di uscire da soli dai veicoli. Una volta estratti dalla auto i vigili del fuoco hanno prestato assistenza facendo sdraiare i feriti e intervenendo con le tecniche di primo soccorso. Sul posto anche i carabinieri per effettuare i rilievi dell'incidente e stabilire di chi sia la responsabilità del violento impatto.