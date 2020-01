Incidente a Portichetto: due feriti

Incidente nella serata del 2 gennaio 2019 a Luisago. Intorno alle 21.40 due auto si sono scontrate mentre percorrevano via Volta, nella frazione di Portichetto. Due uomini di 40 e 59 anni sono rimasti feriti in modo piuttosto serio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'automedica e due ambulanze della Croce Rossa di Grandate e della Croce Verde di Fino Mornasco. I due feriti sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali di Cantù e di San Fermo della Battaglia. Oltre ai carabinieri, intervenuti per i rilievi del caso, sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto di strada su cui è avvenuto l'incidente.