Incidente a Luisago: due feriti

Incidente a Luisago nel pomeriggio del 26 agosto 2018. Due auto si sono scontrate in via Alcide De Gasperi, all'incrocio con via Campagnola. L'impatto è avvenuto intorno alle ore 17.30. Nello schianto una donna di 37 anni e un uomo di 41 anni, che viaggiavano insieme a bordo di una Suzuki, sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada dopo l'incidente. Ai carabinieri spetta i compito di stabilire le eventuali responsabilità.