Incidente a Lora tra due auto, traffico in tilt

Incidente tra due auto questo pomeriggio, venerdì 28 settembre, che ha coinvolto due auto e quattro donne. Sul posto sono subito intervenute le ambulanze per i primi soccorsi e la polizia che sta verificando la dinamica dell'incidente. Nessuna delle persone coinvolte nel sinistro risulta ferita seriamente, i mezzi sono infatti intervenuti in codice verde. Pesanti invece le ripercussioni del traffico su un'arteria importante come la Provinciale per Lecco. L'incidente si è verificato prima della rotonda dell'Esselunga di Lipomo in direzione Lecco.