Incidente a Lora, auto contro la pensilina del bus: uomo ferito sulla Statale per Lecco

Incidente statale a Como sulla statale per Lecco, all'altezza di Lora, nel pomeriggio di venerdì 1° marzo 2019: per cause in corso di accertamento un'auto proveniente da Como che viaggiava verso Lipomo è uscita di strada finendo contro la pensilina dell'autobus davanti alla pizzeria "Vecchia Lora". E' successo intorno alle 16.15. Ferito il 55enne conducente della vettura, in modo non grave. I soccorsi sono stati allertati infatti in codice giallo. Semidistrutta, invece, la pensilina.

Sul posto per soccorrere il ferito sono intervenuti ambulanza e vigili del fuoco. Allertata anche la polizia per i rilievi del caso. Rallentamenti al traffico per permettere i soccorsi.