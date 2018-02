Incidente sulla Lomazzo-Bizzarone, feriti 4 ragazzi: giallo sulla dinamica

Incidente nella notte a Oltrona di San Mamette, lungo la provinciale 23, conosciuta come la Lomazzo-Bizzarone. Lo schianto è stato violento. Le auto coinvolte sarebbero due, a bordo delle quali viaggiavano 4 ragazzi rimati feriti in modo piuttosto serio. Si tratta di tre ragazzi di 21, 22 e 23 anni e di una ragazza di 29. Sul posto sono intervenute un'automedica e tre ambulanze del Sos di Appiano Gentile, del Sos di Olgiate Comasco e della Croce Rossa di Grandate. E' stato richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco intervenuti per aiutare i soccorritori del 118 a estrarre i feriti e per mettere in sicurezza la strada.

Ancora pochissime le informazioni sicuree e ufficiali sulla dinamica dell'incidente. Indagano i carabinieri di Mozzate intervenuti per i rilievi del caso. Secondo indiscrezioni i militari avrebbero trovato sul luogo dell'incidente targhe non appartenenti ai veicoli incidentati bensì a auto che sarebbero risultate rubate a Bisto Arsizio. Ad ogni modo, nonostante la gravità dell'impatto nessuno dei ragazzi dovrebbe essere in pericolo di vita. Infatti, in tre sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali di Tradate, di Varese e di San Fermo della Battaglia. Il quarto giovane è stato portato in codice verde all'ospedale Sant'Anna.